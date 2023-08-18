إصابة شخص في انقلاب سيارة داخل مصرف مائي بالغربية

شهد طريق كفر الزيات - قصر نصر الدين، بالغربية، انقلاب سيارة ملاكي داخل إحدى المصارف، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إخطارا بالواقعة

كانت غرفة عمليات وطوارئ مجلس مدينة كفر الزيات قد تلقت بلاغا بسقوط سيارة في احد المصارف المائية بجوار طريق كفر الزيات قصر نصرالدين وتوقف الحركة المرورية بالطريق.

وعلى الفور انتقلت أجهزة مجلس مدينة كفر الزيات تحت إشراف علاء بهنسي نائب رئيس مجلس كفر الزيات إلى موقع البلاغ وتبين سقوط سيارة ملاكي خاصة يقودها «هشام. ع»، حيث انحرفت السيارة وانقلبت في مياه المصرف المائي بسبب سوء حالة الطريق الذي شهد العديد من الحوادث مؤخرا.

وتم الدفع بعدد من اللودر لانتشال السيارة الغارقة من مياه المصرف المائي، ونجح الأهالي في إنقاذ قائدها من الغرق ونقله إلى مستشفى كفر الزيات العام وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

حوادث متكررة

جدير بالذكر، أن طريق كفر الزيات قصر نصرالدين شهد منذ عدة أيام وقوع انقلاب أتوبيس يقل 38 شخصا داخل المياه مما نتج عنه وفاة شخصين.