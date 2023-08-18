ديانا كرازون تحتفل بمرور 20 عاما على فوزها بلقب «سوبر ستار العرب»

احتفلت الفنانة ديانا كرزون عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بذكرى حصولها على لقب سوبر ستار العرب من برنامج سوبر ستار والذي انطلق منذ عشرين عاما.

ونشرت ديانا كرازون صورة لها وعلقت عليها قائلة: «قبل عشرين سنة مثل اليوم توجتوني بمبحبتكم وحصلت على لقب سوبر ستار العرب وكانت فرحتي بمحبتكم ما بتنوصف.. شكرا على حبكم الدائم و وقفتكم ودعمكم الي طول الوقت بحبكم ديانا كرازون».

حفل ديانا كرازون في تونس

وتستعد ديانا كرازون لإحياء حفل غنائي الشهر المقبل بتونس والذي روجت له منذ ايام اذ نشرت البوستر الدعائي للحفل معلقة: «النجمة الأردنية سوبر ستار العرب ديانا كرزون في تونس في حفل فني ساهر بالمسرح الأثري بقرطاج يوم 17 سبتمبر في المنتدى العربي للاستثمار الثقافي السياحي، وذلك تزامنًا مع حفل اختتام المنتدى العربي الاستثمار.