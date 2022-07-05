ديانا كرزون تكشف سبب اعتذارها عن المشاركة في مهرجان جرش.. تفاصيل مثيرة

فجرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مفاجأة كبرى، اليوم، بعد اتخاذها قرارا حاسما بالاعتذار عن المشاركة في مهرجان جرش، إذ كان الجمهور في انتظارها لمقابلتها.

وقالت ديانا كرزون، فى بيان لها، إن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ومراقبة حثيثة لتنظيم المهرجان وما شهده من تخبط كبير، وتعمد قبل القائمين على المهرجان عدم تقدير واحترام الفنان الأردني بشكل كاف، كان آخره غياب أسماء الفنانين الأردنيين بشكل كامل عن برنامج المهرجان الذي جرى توزيعه في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن فعاليات جرش 2022، والذي عقد صباح أمس الاثنين.

ديانا كرزون تعتذر عن مهرجان جرش

وبينت كرزون أن الكثير من التراكمات خلال مفاوضاتها مع إدارة المهرجان دفعتها لحسم الموضوع بشكل نهائي، أبزرها عدم احترام مواعيد الفنانين الأردنيين والتزاماتهم، ومحاولة فرض أيام محددة عليهم للغناء بها، ووضعهم على الهامش ضمن حفلات النجوم العرب، وكذلك عدم تقدير الفنان الأردني ماديا رغم أن هذا الأمر ليس الأساس، ولكنه يشير إلى عدم جدية إدارة المهرجان واحترافيتها في التعامل مع فناني الأردن الذين سطع اسمهم في كل أرجاء الوطن العربي.

وأضافت أن ما حدث مع «صوت الأردن» الفنان عمر العبداللات كان رسالة واضحة من إدارة المهرجان أنها لا تلتفت لنجومية الأردنيين، وتحاول تهميشهم على حساب الآخرين، مؤكدة احترامها الكامل وتقديرها لنجومية جميع ضيوف الأردن من الفنانين العرب المشاركين في جرش، كما أن اعتذارها يتعلق بها شخصيا وبآلية التعامل معها.

غياب ديانا كرزون عن حفلات المدرج الجنوبي

ويعتبر غياب «كرزون» عن حفلات المدرج الجنوبي خسارة كبيرة للمهرجان بعد أن بات وجودها أساسيا ضمن حفلات جرش، إضافة للشعبية الطاغية التي تمتلكها ديانا والتي كانت ظاهرة للجميع خلال حفلها الأخير بعيد الاستقلال بعد أن امتلأت جنبات المدرج الروماني في العاصمة عمان بأكثر من 10 آلاف متفرج، وكان ضعف هذا العدد في الساحات الخارجية للمدرج، وعجزوا عن الدخول بعد إغلاق البوابات لعدم وجود متسع إضافي لأي شخص.

يذكر أن «ديانا» تحيي حفلا جماهيرا هذا الشهر في قبرص، كما أنها تحيي حفل ختام «مهرجان الفحيص» في الأردن الذي يقام الشهر المقبل.