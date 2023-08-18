أستاذ التفسير بجامعة الأزهر يوضح جزاء الوفاء بالعهود

قال الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، إنَّ جزاء الوفاء بالعهد عظيم، وهو من صفات المؤمنين ، مستدلاً بقول الله تعالى: «وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»، وكذلك قوله عن البر الذي هو جماع الخير كله: «لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ».

«سبتان»: الوفاء بالعهود يشمل «الكلمة»

وأضاف «سبتان»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أنَّ الوفاء بالعهود يشمل «الكلمة» أو حتى «وثيقة» طرف عقد بين اثنين فهي عهد، والوفاء بالعهد ليس جديداً في شريعة الاسلام بل الرسل جميعاً تعاقبوا على الوفاء بالوعد وهو أساس بالتعامل بين الأنبياء وأقوامهم.

خلق الوفاء والأنبياء

وتابع أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، أنَّ سيدنا شعيب قال لقومه مدين: «وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» ويقول أيضاً «فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين».