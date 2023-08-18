حكاية نصيحة تلقاها زاهي حواس من أنيس منصور.. «تتردد في عقله دائما»

الكاتب الكبير أنيس منصور، الذي ولد في مثل هذا اليوم 18 أغسطس 1924، لم تقتصر علاقاته على الوسطين الثقافي والصحفي الذين انخرط فيهما وعمل بهما، وإنما امتدت لتشمل العديد من الشخصيات في مجالات متعددة، وكان من بينهم عالم المصريات زاهي حواس، وزير السياحة السابق.

اللقاء الأول بين أنيس منصور وزاهي حواس

وربطت علاقة قوية بين أنيس منصور، والدكتور زاهي حواس، إذ التقاه أول مرة حين كان طالب دكتوراة بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة، وخلال إحدى الإجازات في مصر ذهب للغداء في منزل الكاتب بقرية الحرانية في محافظة الجيزة، رفقة أصدقائه.

مشكلات عديدة واجهها الدكتور زاهي حواس خلال رحلة عمله في الآثار، التي أدت إلى استقالته من العمل لمدة عام، واتجه خلالها إلى التدريس في إحدى الجامعات الأمريكية: «ناس كتير حاولت تدمرني في حياتي ونتيجة للي حصلي دا استقلت سنة من الشغل في الآثار» وفق حديث سابق له في برنامج «كلمة أخيرة».

نصيحة أنيس منصور لا زالت في عقل «حواس»

مكالمة هاتفية غيرت من زاهي حواس، تلقاها من الكاتب الراحل أنيس منصور، ليخبره بنصيحة لا زالت تتردد في عقل «حواس»: «كانت فيه أخبار كاذبة بتتنشر عني وحد بلغني بكدا وقعدت زعلان جدا لقيت أنيس منصور بيكلمني يقولي أنت صوتك وحش كدا ليه».

«أنيس منصور قالي اوعى تسأل في حاجة بص حواليك في المكتبة، الكتب اللي إنت كتبتها حطها فوق بعض هتبقى إنت أطول من اللي بيشتمك»، بتلك عبر «حواس» عن أهمية النصيحة التي تلقاها من الراحل، وأنها تعد أجمل نصيحة في الدنيا ولا زالت تتردد في عقله دائما.