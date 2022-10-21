«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن أنيس منصور: «فيلسوف الصحافة»

حياة حافلة عمرها 87 عامًا عاشها الكاتب الراحل أنيس منصور، الذي وُلد في قرية بجوار مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في الثامن عشر من أغسطس عام 1924م.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، بعض تفاصيل حياته، ففي طفولته التحق بالكتاب وحفظ القرآن وحصل على الثانوية العامة، وكان ترتيبه الأول على مستوى الجمهورية.

والتحق أنيس منصور بكلية الآداب في جامعة القاهرة قسم الفلسفة، وحصل على ليسانس الآداب عام 1947م، وعمل أستاذا في نفس القسم، لكن في جامعة عين شمس.

من الأخبار إلى الأهرام

تفرغ أنيس منصور للصحافة وعمل في أخبار اليوم، ثم غادرها إلى الأهرام في مايو عام 1950 حتى عام 1952م، وتقلد العديد من المناصب الصحفية، وساعده إتقان أكثر من لغة في الاطلاع على ثقافات العالم.

وترجم أنيس منصور العديد من الكتب والمسرحيات، كما سافر إلى العديد من بلدان العالم وكتب أكثر من كتاب في أدب الرحلات، وعاصر منصور الرئيس جمال عبدالناصر، ثم أصبح صديقا للرئيس محمد أنور السادات ورافقه في زيارته للقدس عام 1977م، حتى أصبح صديقا مقربا وكاتما للأسرار.

تأسيس مجلس أكتوبر

وكلفه الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتأسيس مجلة أكتوبر في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 1976م، وأصبح رئيسا لتحريرها بجانب كونه رئيسا لمجلس إدارة دار المعارف.

بلغ عدد مؤلفات أنيس منصور 200 كتاب وحصل على الجائزة التشجيعية في عام 1963م وجائزة الدولة التقديرية في عام 1981، ثم جائزة مبارك في عام 2001م.