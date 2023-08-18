إصابة سائق في حريق «توك توك» أعلى كوبري إدفو بأسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية في مركز إدفو شمال محافظة أسوان من السيطرة على حريق نشب في مركبة توك توك على كوبري مما تسبب في توقف الحركة المرورية.

تفاجأ عدد من سائقي السيارات باندلاع النيران في المركبة على الكوبري، الذي أثار حالة من التعطل المروري خوفًا من امتداد النيران إلى المركبات الأخرى أو المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين والسولار.

توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وسيطرت فرق الحماية المدنية على النيران المشتعلة بـ مركبة «التوك توك» التي تفحمت بشكل كامل أمام أعين المارة.

إصابة سائق التوك توك بحروق

وأصيب سائق المركبة بجروح خطيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم استئناف حركة المرور على الكوبري بعد توقف دام أكثر من ساعتين بسبب إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وفي وقت سابق أصيب 3 أشخاص في حادث على طريق إدفو المؤدي إلى مرسى علم شمال مدينة أسوان جراء انقلاب «توك توك»، وتسبب الحادث في توقف الحركة المرورية على طريق إدفو مرسى علم بينما تلقى مرتكز الإسعاف القريب من الواقعة إخطارًا فوريًا بالحادث، وتم التحرك لنقل المصابين إلى مستشفى حورس إدفو لتلقي العلاج اللازم.