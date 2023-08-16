تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم

ظهرت كثافات مرورية متحركة على أغلب الطرق صباح اليوم، بالتزامن مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم، كما ينتشر رجال المرور على كل الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية، أمام قائدي المركبات وإزالة أية أعطال تتسبب في تعطل الحركة المرورية.

تفاصيل الحركة المرورية

أما عن تفاصيل الحركة المرورية صباح اليوم، فظهرت كثافات مرورية متحركة في شوارع السودان والهرم وفيصل في الجيزة، فضلا عن جامعة الدول العربية والبحر الأعظم ومحور صفط اللبن.

وظهرت كثافات مرورية متحركة في محور 26 يوليو ومنطقة مصر الجديدة وشارع رمسيس وشارع جسر السويس في اتجاه العباسية وشارع رمسيس حتى نفق الأزهر، وكذلك في ميدان التحرير ومنطقة رمسيس أعلى كوبري أكتوبر، وظهرت سيولة مرورية في شارع التحرير بمنطقة الدقي.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية، لضبط المخالفات المرورية بأنواعها، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، كما يستعين رجال المرور بالأوناش المرورية، لرفع السيارات المتعطلة، التي قد تتسبب في تعطل الحركة المرورية.