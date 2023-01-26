إصابة ربة منزل بجروح خطيرة في مشاجرة مع زوجها بالبحيرة

أصيبت قبل قليل ربة منزل بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة بينها وبين زوجها في عزبة العدل التابعة لقرية زهرة البحرية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة ونقلت المصابة إلى مستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة ربة منزل في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي ربة منزل مصابة بجرح نافذ في الرقبة وجروح متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة بينها وبين زوجها وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية ربة المنزل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين إصابة «أمل محمد حمدي»، 35 سنة، مصابة بجرح بالرقبة عميق، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.