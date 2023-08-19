جلال السعيد لـ«الشاهد»: النظام في التسعينيات كان يسمح للإخوان ببعض التحركات

أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل ومحافظ القاهرة الأسبق، أن فترة بداية التسعينيات شهدت حالة من التعايش بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن النظام كان يسمح للإخوان بالتحرك في بعض الأماكن، مثل النجاح في مجلس النواب، وكذلك النشاط الطلابي.

التنفيس عن أي ضغوط كانت تظهر في الجامعات

أوضح الدكتور جلال السعيد خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن معظم التنفيسات عن أي ضغوط موجودة كانت تظهر في الجامعات، والنظام كان يسمح للتنظيمات الإسلامية بممارسة الأنشطة الممنوعة عن الآخرين، وكان هناك مكبرات الصوت، ومسيرات داخل الجامعة، ويختفوا في ثواني، وكان الدعم اللوجيستي لهذه التظاهرات من الإخوان، وكنت أعلم أن هناك بيوت مؤجرة بجانب الجامعة لتغذية المظاهرات بكل أوجه الدعم.

جماعة الإخوان قدمت الدعم المادي واللوجيستي لضمان نجاح المظاهرات

أشار محافظ القاهرة الأسبق، إلى أن العديد من المظاهرات التي خرجت في جميع أنحاء الجمهورية كانت من الإخوان، مؤكدًا أن جماعة الإخوان قدمت الدعم المادي واللوجيستي لضمان نجاح المظاهرات، فكانت هذه الفترة فترة تنفيس واستعراض قوة وتعايش، في ظل أن النظام كان يترك الجماعة، لأنه كان قادر علي خنقها في أي وقت، بدليل عندما بدأت المظاهرات في يناير 2011، قال الإخوان إنهم لن يشاركوا، ولكن عندما ارتفعت موجة التظاهرات، نزلوا يوم 28 يناير بضراوة.