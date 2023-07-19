ميسي يغير ملاعب الدوري الأمريكي.. خطة لتطوير الأرضيات خوفا من الإصابة

فتحت صفقة انتقال البرغوث ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في فتح باب تطوير ملاعب دوري الدرجة الممتازة الأمريكي «MLS»؛ لتجنب حدوث أي إصابات قد تؤثر على أداء أسطورة الأرجنتين في موسمه الأول، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وانتقل البرغوث ليونيل ميسي إلى نادي إنتر ميامي، في صفقة انتقالٍ حر تمتد حتى نهاية عام 2025، وتضمن العقد بنداً يسمح لميسي بالخروج في يناير 2026 إذا رغب في ذلك.

وصول ميسي إلى الدوري سيتطلب تعديلات لأجله

في حوارٍ مع موقع «سبورتس بيبل»، أشار دون جارير، مفوض رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، إلى أنّ وصول ميسي إلى الدوري سيتطلب تعديلات عديدة على الملاعب، موضحا أنّ هناك 5 أندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم تستخدم العشب الاصطناعي في ملاعبها، ما يتسبب في إصابات متكررة للاعبين، ومع ذلك لم تتخذ رابطة الدوري الأمريكي أو الأندية المعنية أي إجراءات قوية في هذا الصدد.

الموسم القادم ستشهد أمريكا تحويلات عديدة

وأكد جارير أنّ الموسم المقبل سيشهد تحولًا في استخدام العشب الصناعي، حيث سيتم وضع طبقة من العشب الطبيعي بشكلٍ مؤقتٍ فوق العشب الاصطناعي في الملاعب؛ لتخفيف الخشونة الناتجة عن الأرضية الصلبة والمتكررة في استخدامها.

وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم خطة طويلة الأجل لتحويل جميع الملاعب إلى استخدام العشب الطبيعي، تزامنًا مع استقطاب المزيد من نجوم كرة القدم في الصف الأول في أوروبا.

خطة تحويل الملاعب

وتشمل خطة تحويل الملاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم وضع طبقات من العشب الطبيعي فوق ملاعب خمسة أندية، وهي: «سياتل ساوندرز، أتلانتا يونايتد، شارلوت إف سي، بورتلاند تيمبرز، ونيو إنجلاند»، ومن جانب نادي إنتر ميامي فإنه يمتلك ملعبًا رائعًا من العشب الطبيعي، حيث يتدرب ليونيل ميسي مع الفريق بشكل طبيعي.

وبسبب عدم خبرة ميسي في اللعب على العشب الاصطناعي طوال مسيرته الاحترافية، ونظرًا لتقدمه في العمر، يزداد خطر إصابته على هذا النوع من الأرضيات، ولهذا السبب، تسعى رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم للحفاظ على مشاركة ليونيل ميسي في كل مباراة؛ لتعزيز جاذبية المسابقة وزيادة شعبيتها على المستوى العالمي.

ووفقًا للتقارير، سيكون من الصعب على ميسي المشاركة في المباريات التي تُلعب على العشب الاصطناعي، ما سيتسبب في غيابه عن بعض المباريات التي من الممكن أن تكون حاسمة لفريقة.

ومع ذلك، من الممكن أن يساعد الحل المؤقت الذي أعلنت عنه رابطة الدوري، والذي يتمثل في وضع طبقة من العشب الطبيعي فوق العشب الاصطناعي، لتمكينه من المشاركة بشكل طبيعي في جميع مباريات الموسم.