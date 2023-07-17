أول تعليق لـ ليونيل ميسي بعد انضمامه رسميا لصفوف إنتر ميامي | عاجل

أعرب نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، وذلك على هامش حفل تقديمه رسميا لصفوف النادي الأمريكي، صباح اليوم الإثنين، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نهاية الموسم المنصرم.

وعلق «ميسي» خلال حفل تقديمه: «أنا سعيد جدًا لوجودي هنا! لا أطيق الانتظار لبدء التدريب والمنافسة».

وأضاف: «أنا هنا للتنافس والفوز ومساعدة الفريق كما كنت أفعل دائمًا.. أكثر ما يسعدني هو أنني اخترت أن أكون جزءًا من هذا المشروع».

وتابع أيقونة برشلونة السابق، حديثه قائلا: «أتيت إلى هنا بنفس الرغبة كعادتي. سوف نستمتع كثيرا».

وأوضح: «أتعهد بأن اساهم في نهضة هذا النادي سواء عل الصعيدين الرياضي، أو الاقتصادي كذلك، وسوف انقل كل ما اكتسبته من خبرات كبيرة طوال مشواري الاحترافي إلى الفريق وإلى بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين».

موعد أول ظهور لـ «ميسي» مع إنتر ميامي

يذكر أن أول ظهور لـ «ليونيل ميسي» مع إنتر ميامي، سيكون خلال المباراة التي من المقرر تجمع فريقه أمام كروز أزول المكسيكي في الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي.