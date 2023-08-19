«القاهرة الإخبارية»: بايدن يبرم اتفاقية شراكة مع فيتنام سبتمبر المقبل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع فيتنام، خلال زيارة رسمية للبلد الآسيوي، منتصف سبتمبر المقبل.

تطوير قطاع التكنولوجيا في فيتنام

وقالت وسائل الإعلام، إن الاتفاقية ستتيح الفرصة لتعاون ثنائي جديد سيعزز جهود فيتنام، لتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة لديها في مجالات تشمل إنتاج أشباه الموصلات والذكاء الصناعي

وأوضحت قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة الماضي، أن بايدن يدرس زيارة فيتنام، سبتمبر المقبل، لمناقشة اتفاقية شراكة.