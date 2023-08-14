سفير فيتنام في القاهرة: الكشري أكلتي المصرية المفضلة

تحدث السفير وين وي زونج، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية في القاهرة عن عاداته وتقاليده في مصر، موضحا أنه زار العديد من الأماكن والمعالم السياحية، مثل شرم الشيخ ومدينة العلمين الجديدة، متابعا أن الطعام المفضل له في مصر، الكشري واللحم والدجاج، قائلا: «طعم مختلف ومميز جدا، وهناك اختلاف في الطعم عن الأكل الفيتنامي، وأيضا في كيفية استخدام التوابل هنا في مصر يتم استخدامها بشكلها الكامل لكن في شرق آسيا لا تستخدم كذلك، فنحن نقوم بغلي التوابل».

سفير فيتنام: العلاقات مع مصر تاريخية

أكد خلال لقاء خاص مع برنامج «صباح البلد»، مع الإعلامية هند النعساني المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات مع مصر تاريخية، وتشهد تقدما كبيرا بين البلدين في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن التعاون التجاري بين البلدين كبيرا، خاصة أن فيتنام عضوة في اتفاقية التجارة الحرة، ويوجد زخم ثقافي بين الدولتين وهي مهمة غاية لتعزيز الدبلوماسية بين البلدين لجلب المعرفة من بلد إلى أخرى وتحظى باهتمام من الحكومة، ويوجد في مصر فنانة رائعة تدعى مي مهاب تعلمت فن العرائس في فيتنام وقامت بتقديم هذه العروض في مصر.