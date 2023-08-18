القاهرة الإخبارية: محادثات بين وزيري الخارجية السعودي والأمريكي بشأن السودان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، تلقى اتصالاً هاتفيًا، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأوضاع في السودان، وأهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وخفض مستوى التوترات بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه.

استضافة السعودية ممثلي 40 دولة لمناقشة أزمة أوكرانيا

كما أثنى وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال على جهود المملكة لاستضافة ممثلي نحو 40 دولة مؤخرًا في مدينة جدة لمناقشة الأزمة في أوكرانيا وإيجاد حلولٍ لها.

وتطرق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين في المنطقة والعالم.