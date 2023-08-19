الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن أحمد سعد دومة كتب: الوطن 11:45 ص | السبت 19 أغسطس 2023 الرئيس السيسي أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية (صور) عاجل.. السيسي يجري جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية فجر اليوم طلعت عبد القوي: الرئيس السيسي داعم ومؤيد للحوار الوطني بكل معطياته ومخرجاته قيادات الاتحاد العربي للجودو تشيد بجمال العلمين الجديدة وتشكر الرئيس السيسي السيسي أحمد دومة الإفراج عن دومة دومة بقلم الوطن