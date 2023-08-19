طلعت عبد القوي: الرئيس السيسي داعم ومؤيد للحوار الوطني بكل معطياته ومخرجاته

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ الرئيس السيسي داعم للحوار الوطني منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، عبر بلورة عدة مواقف سابقة، مستشهدا بـ«استمرار الإشراف القضائي» ومواقف أخرى مثل «إعلانه دعم كل القرارات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني».

عبدالقوي: الرئيس السيسي داعم تماما لكل ما يخرج عن الحوار الوطني

وأضاف «عبد القوى»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أول أمس شهد في توصياته إعلان الرئيس السيسي إحالة الموضوعات للجهات المعنية وهو داعم تماماً لكل ما يخرج عن الحوار الوطني.

دعم الرئيس السيسي وقوة ومصداقية الحوار الوطني

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، «دعم الرئيس السيسي يعطي قوة ومصداقية للحوار الوطني كونه شيء هام وسينتج عنه قرارات في غاية الأهمية تمثل دفعة قوية للجمهورية الجديدة وقمنا بإرسال رسالة شكر وتحية للرئيس السيسي على مواقفه الداعمة والوطنية التي اعتدناها منه».