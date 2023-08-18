قيادات الاتحاد العربي للجودو تشيد بجمال العلمين الجديدة وتشكر الرئيس السيسي

أشاد قيادات الاتحاد العربي للجودو بجمال مدينة العلمين الجديدة، التي تشهد تنظيم البطولة العربية للجودو، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز».

أكد ماهر الصيرفي الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للجودو، أن الدول المشاركة منبهرة بمدينة العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن البطولات السابقة كانت تقام في القاهرة، لكن هذه البطولة أقيمت في العلمين الجديدة التي أبهرت الجميع.

المدير الفني للاتحاد العربي للجودو يشكر السيسي

وقدم أحمد صبرة المدير الفني للاتحاد العربي للجودو الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية، على الطفرة الانشائية في البنية التحتية في الخدمات الرياضية، لافتًا إلى أن بطولة الجودو للبراعم، يشارك بها 144 لاعبًا من 10 دول عربية، بمشاركة 62 نادي رياضي.

وتشهد مدينة العلمين الجديدة، عددًا من الأحداث والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، كما يٌقام فيها هذه الأيام مهرجان العلمين، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد عددا ضخما من الفعاليات.

وشارك عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية بمهرجان العلمين، منهم تامر حسني وإليسا وحكيم وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان ومحمد منير وحميد الشاعري وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت ورضا البحراوي.