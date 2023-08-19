«الزراعة» تتابع محصول القطن بمحافظات المنوفية والشرقية والإسماعيلية

بناءاً علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية ومنها القطن وتحت اشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب.

المعهد يقوم بالمرور الميداني على حقول القطن

وقال الدكتور عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن: «إن المعهد قام بالمرور الميداني على حقول القطن في محافظات المنوفية والشرقية والإسماعيلية للاطمئنان على حالة المحصول الاستراتيجي بالإضافة تنظيم ندوات ارشادية بالتعاون مع الادارة المركزية للإرشاد ومديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة تضمنت التوعية وتدريب مزارعى القطن بمشاركة الباحثين بالمعهد».

أهم التوصيات الفنيه لمحصول القطن

وتناولت أهم التوصيات الفنيه لمحصول القطن خلال تلك الفترة الحرجة من عمر النبات وكيفية التغلب على التأثيرات الناتجة عن موجات الحرارة العالية كما تناولت التوصيات ضرورة الرش بالبوتاسيوم والفوسفور للمساعده على نضج اللوزة وكبر حجمها وايضا كيفية علاج ظاهرة البندقة وصغر حجم اللوزة وقد تم الرد على اسئله واستفسارات الساده المزارعين حول الحاله العامه للمحصول وملاحظة اى إصابات حشريه فى هذه الفتره للتدخل السريع بالمبيدات المتخصصة والحالة العامة للنباتات جيدة ومبشرة.