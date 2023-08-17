أستاذ اقتصاد زراعي: جني القطن آليا بتوشكى وشرق العوينات يوفر 8 آلاف جنيه بالفدان

رحب الدكتور عبدالحكيم نور الدين أستاذ الاقتصاد الزراعي، باتجاه الدولة نحو زراعة محصول القطن قصير التيلة، مؤكدا أنّ تجربة زرعة القطن قصير التيلة تهدف لتلبية احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان، والتي تستورد من الخارج؛ لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

تكلفة جني الفدان تصل الى 14 الف جنيه

وقال نور الدين، إنّ القطن طويلة التيلة يزرع بالتوازي في الدلتا والوادي، إذ تتميز مصر بإنتاجه، مشيرا إلى أنّ هناك تحديًا كبيرًا في جني محصول القطن يدويًا، حيث تصل تكلفة جني الفدان في حدود 14 ألف جنيه وقد تزيد، لذا قررت الدولة الاتجاه نحو «الجني الآلي» للمحصول في نهاية سبتمبر، بما يحقق وفرًا يقدر بنحو 8 آلاف جنيه في الفدان الواحد مقارنة بالجني اليدوي، مطالبًا بتعميم التجربة في أراضي الوادي والدلتا.

نجاح زراعة القطن قصير التيلة في توشكى وشرق العوينات

وكشفت تقارير وزارة قطاع الأعمال عن نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات وفي توشكي؛ لتوفير الأقطان كأحد أهم مدخلات الإنتاج محليًا لتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.

يشار إلى أنّ الدولة تتجه إلى التوسع في زراعة محصول القطن، قصير وطويل التيلة، وكشفت تقارير وزارة قطاع الأعمال عن نتائج مبشرة لزراعة القطن قصير التيلة للمرة الأولى في توشكي وشرق العوينات، وبلغت المساحة المنزرعة في شرق العوينات نحو 1250 فدانًا، بينما وصلت إلى 250 فدانًا في توشكي.