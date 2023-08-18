ندوة إرشادية حول زراعة القطن لمزارعي قرية كراديس بالشرقية

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، بالتعاون مع معهد بحوث القطن، نظمت ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن لمزارعي قرية كراديس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم.

جاء ذلك بحضور في حضور الدكتور حسن أمين بمعهد بحوث القطن والمهندس محمود الشناف أخصائي المحصول بالمحافظة ومهندسي الإرشاد والمكافحة بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين.

أهم التوصيات والمعاملات الزراعية

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية للنهوض بانتاجية محصول القطن والتوعية بضرورة تقارب فترات الري للتغلب علي ارتفاع درجه الحرارة بجانب متابعة مكافحة الآفات واستمرار الفحص أولاً بأول كما تطرق اللقاء الي الحديث عن أهمية الجنى المحسن للحصول على رتبة أعلى للقطن والوصول إلى عائد اقتصادي مرتفع وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.