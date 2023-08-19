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السيسي: الدولة عازمة على استصلاح مزيد من الأراضي لتقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية

كتب:

نرمين عفيفي
02:06 م | السبت 19 أغسطس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الإنتاج الزراعي في مصر 4 ملايين فدان، وهو رقم كبير لتقليل جزء من فاتورة استيراد السلع الغذائية، مؤكدا أنّ الدولة لن تكتفي بما تحقق، وستعمل على استصلاح عدد أكبر من الفدادين.

واختتم الرئيس السيسي، كلمته في الجولة التفقدية بالأكاديمية العسكرية، موجّها حديثه للطلاب: «لن أُطيل عليكم، أنا سعيد بما أسمعه وأراه منكم، وأدعو الله أن يوفقكم».

 

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بقلم نرمين عفيفي