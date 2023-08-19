السيسي: مصر لا تتدخل في شؤون الآخرين.. ونحاول أن نكون عاملا إيجابيا لأزمات المنطقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لها ثوابت في سياستها الخارجية، إذ أنَّها تحاول أن تكون عاملًا إيجابيًا في محيطها، مشددًا على أنَّ سياسية مصر الخارجية تتسم بالتوازن والاعتدال، مبينًا أنَّ مصر لا تتدخل في شؤون الآخرين ونبقى عامل إيجابيا لإيجاد حلول للأزمات المختلفة والكثيرة التي تمر بمنطقتنا».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم: «دول الجوار في ليبيا والسودان أزماتها لها تأثير علينا ونحاول أن نكون عاملا إيجابيا لإيجاد حلول لهذه الأزمات، ومؤتمر الجوار كان لحل أزمة السودان وانتهاء معاناة الأشقاء،وربنا يوفقنا لهذا الأمر في أقرب وقت».