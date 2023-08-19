السيسي يطمئن المصريين: بالجهد والمثابرة سنعبر الأزمة الاقتصادية العالمية

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، على أحوال البلاد، قائلا إنّه كان في زيارة إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح قبل أيام، حيث رأى عملا مستمرا لم ينقطع لخدمة الدولة المصرية: «مستمرون في العمل على كل شبر فوق أرض مصر».

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، الذي بثّته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأزمة التي تعيشها مصر الآن، ليست سببا بها، بل هي أزمة دولية ضربت العالم أجمع، وبالجهد والمثابرة سنعبر كل الأزمات.