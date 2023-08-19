رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السيسي يطمئن المصريين: بالجهد والمثابرة سنعبر الأزمة الاقتصادية العالمية

كتب:

محمود البدوي
01:49 م | السبت 19 أغسطس 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، على أحوال البلاد، قائلا إنّه كان في زيارة إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح قبل أيام، حيث رأى عملا مستمرا لم ينقطع لخدمة الدولة المصرية: «مستمرون في العمل على كل شبر فوق أرض مصر».

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، الذي بثّته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأزمة التي تعيشها مصر الآن، ليست سببا بها، بل هي أزمة دولية ضربت العالم أجمع، وبالجهد والمثابرة سنعبر كل الأزمات.

 

اقرأ المزيد:

بث مباشر.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية

«التنسيقية» تشكر الرئيس السيسي على قرار العفو عن أحمد دومة

حزب الجيل يرحب بقرارات العفو الرئاسي: نعيش مناخا سياسيا جديدا في عهد السيسي

الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية (صور)
بقلم محمود البدوي