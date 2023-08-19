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السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: أتمنى لكم التوفيق.. وربنا يحفظكم ويحفظ مصر

كتب:

نرمين عفيفي
02:11 م | السبت 19 أغسطس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لطلاب الكليات العسكرية قال فيها: «قلت لكم سابقًا، وأقول مجددًا أن الأكاديمية لا يتوقف دورها عند تأهيل وإعداد طلاب الكلية العسكرية، ولكنها أيضًا تؤدي دورًا في إعداد كوادر تدخل وتعمل في مؤسسات الدولة المختلفة، ومن يتولى هذه الوظائف يجب أن يكون مجتهدًا وأمينًا ومخلصًا، ونحن نسهم في إعداد الكوادر لمدة 6 أشهر، ثم نرى النتائج ونتأكد من مدى تحقق المسار الذي نريده، وهل يحتاج للإضافة من عدمه»

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم: «كل سنة وأنتم طيبين، وأهنأ من سيتخرج ومن سينضم إلى الأكاديمية العسكرية، ربنا يوفقكم جميعًا، ومرة ثانية أشكركم وأتمنى لكم التوفيق وربنا يحفظكم ويحفظ مصر».

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بقلم نرمين عفيفي