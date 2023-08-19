السيسي: إضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية خلال أشهر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الأزمة الكبيرة التي يعاني منها العالم أجمع، وما تبعها من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، دفع الدولة إلى بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات المصريين، كاشفا عن أنّ الأشهر القليلة المقبلة ستشهد حدثا مهما للغاية، يتمثل في إضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، في الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات وسيناء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجولة التفقدية التي أجراها في الأكاديمية العسكرية المصرية، أنّ هناك عمل كبير وضخم بُذل في فترة زمنية ليست كبيرة لإتمام هذا الإنجاز.