والد أحمد دومة لـ«الوطن»: أشكر الرئيس السيسي من قلبي.. أخيرا ابني هينام في حضني

عبّر سعيد دومة، والد الناشط السياسي أحمد دومة، عن سعادته الكبيرة بخروج نجله بعد حسبه لأكثر من 10 سنوات على ذمة عدد من القضايا، مؤكّدًا أنَّه في طريقه حاليا إلى القاهرة لاستقباله، إذ تفاجأ بهذا النبأ السعيد اليوم.

العفو عن أحمد دومة

وتقدم والد دومة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قراره بالعفو عن ابنه، مؤكّدًا أنَّ لجنة العفو الرئاسي أدت دورًا كبيرًا ومهمًا خلال الفترة الماضية.

وتحدث «سعيد» باكيًا: «أنا بشكر سيادة الرئيس السيسي وكل من ساهم في خروج ابني، بقول للرئيس شكرا من قلبي، وسعيد إنه سينام في حضني بعد 10 سنوات من الغياب».

قرار ت السيسي بالعفو الرئاسي

وكان قد أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي،، قرارًا اليوم يستخدم فيه صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.