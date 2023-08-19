رئيس حزب الاتحاد يثمن العفو الرئاسي عن دومة: استكمال لسلسلة الإصلاح السياسي

ثمن حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاحياته الدستورية، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، والذي يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية ولجنة العفو الرئاسي في تصفية ملف سجناء الرأي، والذي قطعت فيه الدولة شوطًا كبيرًا للغاية، ومهد لفتح المجال العام وتأكيد النية الصادقة في فتح حوار بين شركاء الوطن، نجني ثماره الآن.

رؤية الدولة المصرية في التعامل مع العفو السياسي اتسمت بحكمة شديدة

وقال «صقر»، في تصريحات صحفية، اليوم، إنَّ استكمال سلسلة الإفراجات يلبي طلبات القوى الوطنية التي وعد الرئيس السيسي بتنفيذها بشكل مدروس وبرشد، توصلت إلى الإفراج عن قرابة الـ 2000 شخص، ما بين محبوس احتياطيًا أو أحكام نهائية نافذة، مشيرًا إلى أنَّ رؤية الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف اتسمت بحكمة شديدة، استطاعت أنَّ تعبر الدولة من خلالها عن اهتمامها بملف الحقوق والحريات.

لوسط السياسي يشهد تطورات كبيرة تنعكس بالإيجاب على المجال العام

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أنَّ الوسط السياسي يشهد في المرحلة الراهنة تطورات كبيرة تنعكس بالإيجاب على المجال العام الذي أصبح تشارك فيه القوى المختلفة، رغم توجهاتها، في صنع القرار، وهذا ما لمسناه في الحوار الوطني.

ونوه رئيس حزب الاتحاد إلى أن تزامن الإفراجات المتتالية عن المحبوسين مع توصيات الحوار الوطني الصادرة، واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، هو تأكيد أننا أمام عملية الإصلاح السيسي في شكلها الحقيقي.