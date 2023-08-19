حزب الجيل يرحب بقرارات العفو الرئاسي: نعيش مناخا سياسيا جديدا في عهد السيسي

رحب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بقائمة المفرج عنهم، التي أعلنت عنها لجنة العفو الرئاسي، اليوم السبت، والتي جاءت تضم 30 اسم من المحبوسين احتياطيا، مبينا أنَّ لجنة العفو الرئاسي، أصبحت واحدة من مصادر السعادة الأساسية لكل المصريين الذين لديهم أشخاص محبوسين، إذ أن تلك القوائم التي تُصدر من فترة إلى أخرى تدخل السعادة على قلوب العديد من المواطنين والأهالي.

لجنة العفو الرئاسي

ولفت رئيس حزب الجيل، إلى تزامن إصدار قائمة العفو الرئاسي اليوم مع استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني وتفاعله معها بشكل إيجابي، مؤكّدًا أن ذلك يشكل حالة جديدة تعطي آمال للجميع خاصة في الحياة الحزبية والسياسية، وقال: «أصبح لدينا حالة من الحريات لم نشهدها من قبل، وهو ما يدعو للتفاؤل بالجمهورية الجديدة، فهي جمهورية تحاورية خالية من كل قضايا الرأي».

وجه رئيس حزب الجيل، التحية الرئيس السيسي على تنفيذه كل وعوده الرئيسية التي صاحبت دعوته للحوار الوطني، مؤكّدًا أنَّ رعايته الكريمة للجنة العفو الرئاسي ومتابعته الدقيقة لنشاطها ومماستها صلاحياتها الموسعة هي كلمة السر وراء إخلاء سبيل كل هذه الأعداد الكبيرة من المحبوسين احتياطيا.

كما أشاد بلجنة العفو الرئاسي على عملها التطوعي، موجها الشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على التنسيق الكامل في بحث ملفات الشباب المحبوس احتياطيا وموافقتها تباعا على إخلاء سبيلهم، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية تعيش في عهد الرئيس السيسي مناخًا سياسيًا جديدًا.