استشاري حساسية ومناعة يحذر من استخدام الطب البديل دون استشارة طبيب

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، اليوم السبت، إن الطب البديل يعد عاملًا مساعدًا للأدوية، ويدخل في علاج كثير من الأمراض، وهناك أطباء يقدمون وصفات لمرضاهم كمكمل غذائي أو عامل مساعد بجانب العلاج الدوائي.

وأضاف أمجد حداد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» على قناة «TeN»، أن المواد الطبيعية مثل الكوركومين تساعد في علاج الروماتويد والروماتيزم، وهناك عدد من شركات الأدوية تستخدم مثل هذه المواد لتحسين جودة وفعالية العلاج الدوائي.

تحذير من استخدام الطب البديل دون استشارة الطبيب

وأكد استشاري الحساسية والمناعة في مداخلته مع الإعلامية ياسمين سيف، أنه على الرغم من أهمية الطب البديل والمواد الغذائية الطبيعية، إلا أنها لا يمكن أن تكون بديلًا للعلاج الدوائي، ومن الخطير أن يقوم المريض باستخدامه دون استشارة طبيب.