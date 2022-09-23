العلاج الطبيعي تحذر من نقابات الطب البديل والتأهيل الحركي: احتيال

أصدرت النقابـة العامـة للعلاج الطبيعـي تحذيرا من الالتحاق بنقابات تدعي أنها مهنية طبية وتسمى «طب بديل» تحت مسمى تأهيل حركي وإصابات، مؤكدة أنـه لا يوجـد نقابـة مهنيـة طبيـه تسمي طـب بـديل أو نقابة مهنية طبية تسمي تأهيـل حركي وإصابات.

القضاء على الظواهر الفاسدة

وفي تحذيرها أكدت نقابة العلاج الطبيعي، أنها ستتابع مـع الأجهزة التنفيذيـة «إدارة العلاج الحـر - مباحث الأموال العامة - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك»، تلك النقابات حـتـي يـتم القضـاء علـي مثـل هـذه الكيانات التي تنتحل صفة طبية، بحسب البيان.

وكان الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، خاطب وزارة القوى العاملة، في وقت سابق لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال منح اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، تراخيص مكانية وللعاملين بها تراخيص شخصية للعديد من مراكز للتأهيل الحركي تعمل من الباطن.

لا يحق لخريجي كلية التربية الرياضية التعامل مع المرضى

وأكد أن استخراج لجنة التأهيل الحركي للتراخيص، إجراء مخالف لقانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 85 وقانون إنشاء النقابة رقم 209 لسنة 94، ولا يحق لخريجي كلية التربية الرياضية التعامل مع المرضى، ويعتبر ذلك انتهاك لخصوصياتهم.