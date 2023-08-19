«الثقافة» تجمع أطفال 6 محافظات حدودية تحت مظلة مبادرة «أهل مصر»

تحت شعار «يهمنا الإنسان»، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «أهل مصر»، الاثنين المقبل، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، عبر أسبوع ثقافي يستمر حتى 28 أغسطس الجاري، وتستضيف خلاله 200 طفل من المحافظات الحدودية الست، وهي: «شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح» و«الشلاتين وحلايب وأبو رماد» بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة.

شرم الشيخ تستقبل 200 طفل من المحافظات الحدودية في مبادرة «أهل مصر»

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مبادرة «أهل مصر» تأتي ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، والاهتمام الخاص الذي توليه لأبناء مصر في المحافظات الحدودية والنائية، موضحًا أن الأسبوع الثقافي المزمع تنفيذه بشرم الشيخ يستهدف أطفال هذه المحافظات، لاكتشاف وتنمية مواهبهم ودمجهم بأقرانهم وتعريفهم بتاريخ مصر.

وأضاف البسيوني، أن مبادرة «أهل مصر» تشهد أسابيع ثقافية وفنية للأطفال والشباب والمرأة، ويجري تنفيذها بشمال وجنوب سيناء خلال الفترة المقبلة، في إطار احتفال مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، والمستمرة طوال العام الحالي، وتتخلل الفعاليات ورش متنوعة وزيارات تثقيفية لتنمية الوعي وتعزيز القيم الإيجابية في نفوس الأطفال.

وتضم مبادرة «أهل مصر» في لجنتها العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج المسرحي أحمد السيد، مشرفًا عامًا، والذي أكد أنه من المقرر أن يتم تقسيم الأطفال خلال فترة تنفيذ الأسبوع الثقافي بالمبادرة، وفقًا للفئة العمرية ودرجة استيعاب كل طفل، وبما يتناسب مع طبيعة البيئة، لتحقيق التبادل الثقافي المرجو وتطوير المهارات العقلية واليدوية والفنية للأطفال.

تنوع الورش لاكتساب مهارات التواصل واكتشاف القدرات

وأضاف أحمد السيد، أن تنوع الورش المقدمة «أدبية، فنية» تهدف للتأكيد على مفاهيم الهوية والانتماء وعناصرها، واكتساب مهارات التواصل واكتشاف القدرات الذاتية ونقاط التميز، والأهم إعطاء الأطفال فرص التعبير عن أنفسهم وأهمية النقاش مع الآخر واحترامه، ومعرفة تاريخ وتراث بلادنا بتنوعه وثرائه.

وأشارت لاميس الشرنوبي، المشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للأطفال بالمبادرة، إلى أن برنامج العمل خلال الأسبوع تتضمن 5 ورش أدبية، وهي «تعليم إلقاء الشعر، الموائد المستديرة، الصحفي الصغير، الحكواتي عن تراثنا المصري، أنا وكتابي».

تعليم صناعة الحلي والإكسسوارات والمنسوجات

واستكملت لاميس الشرنوبي، أن المبادرة تعمل على تعليم 6 أشغال يدوية: «صناعة الحلي والإكسسوارات، منسوجات تراثية بروح عصرية، كلنكان وفورفورجيه، أركت خشبي، فن الخزف، الخيامية» وكذا فنون تشكيلية، بالإضافة إلى 4 ورش فنية وهي «فنون الأداء والغناء، مسرح أسود، مسرح، فنون شعبية»، مضيفة أن برنامج الزيارات الميدانية التثقيفية لأهم معالم المدينة تتخللها ورش حكي توعوية، حيث يجري زيارة «المتحف الفرعوني، محمية رأس محمد، مسجد الصحابة، السوق القديم، كاتدرائية السمائيين» وزيارة ترفيهية للشاطئ العام، وميدان سوهو سكوير.

تأصيل هوية الطفل وحمايته من الغزو الثقافي

وتقام الفعاليات بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، وتحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال المبادرة على تأصيل الهوية الثقافية للطفل، وحمايته من الغزو الثقافي، عبر الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات، لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه.