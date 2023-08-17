«قصور الثقافة» تصدر كتاب حلمي سالم «فتنة الهامش»

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب «فتنة الهامش» للشاعر الراحل حلمي سالم، ويتضمن مجموعة من المقالات النقدية كتبها الراحل في مراحل عمرية مختلفة.

محتوى كتاب فتنة الهامش

قال الشاعر جرجس شكري مدير عام النشر بالهيئة في بيان: «فتنة الهامش» كتاب جديد للشاعر الكبير حلمي سالم، صدر اليوم عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والكتاب مجموعة مقالات نقدية، كتبها الراحل في مراحل عمرية متعددة، منها دراسة حول رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ، تحت عنوان «تحت مظلة محفوظ».

وتحت عنوان «روائيون في القلب»، كتب حلمي سالم عن مجموعة من الكتاب، وشهادة عن أدونيس، وأخرى عن سعدالله ونوس، الكتاب رحلة في أفكار حلمي سالم عن الواقع الثقافي، وكل الشكر لأمل بيضون أرملة الراحل حلمي سالم، التى سلمت لنا هذا الكتاب في مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة.