قصور الثقافة تصدر كتاب «القربان البديل» لفتحي عبد السميع

صدر اليوم عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة عدة إصدارات بينها كتاب «القربان البديل» للشاعر فتحي عبد السميع، ويقع في خمسة فصول، وهي: «مفهوم القربان – طقس القودة – القوة وسؤال الهوية – الثأر والتسامح: خرافة التسامح المستحيل – الفن والمصالحات الثأرية»، والكتاب صدر عن سلسلة الدراسات الشعبية رئيس التحرير حسن سرور.

أحدث إصدارات قصور الثقافة

ومن سلسيلة أصوات أدبية التي يرأس تحريرها الشاعر إبراهيم عبد الفتاح صدر رواية «جراح وكاتب أغاني» للكاتب حسين عبد الجواد، وديوان «تمني لو يصحبه» للشاعر محمد الشحات، ومن سلسلة إبداعات التى يرأس تحريرها الشاعر علاء خالد صدر رواية «في رحاب البطل كانت لنا أيام» لمحمد كسبر.

ومن سلسلة كتابات نقدية التى يرأس تحريرها د. محمد بريري صدر كتاب «الليل الطويل، فقراء الريف المصري في أدب خيري شلبي» للباحث محمد صلاح غازي.