باحث شؤون أفريقية: التدخل العسكري في النيجر «عواقبه وخيمة»

حذر الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد آدم، من التدخل العسكري في الأزمة الراهنة التي تشهدها جمهورية النيجر، مؤكداً أنه ستكون له «عواقب وخيمة» على القارة الأفريقية وعلى مناطق أخرى من العالم.

لا موعد للتدخل العسكري في النيجر

وأضاف «آدم»، في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت، أن ما يحدث يُعد «مناورة إعلامية»، من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، على حد وصفه، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية.

كما أشار الباحث في الشأن الأفريقي إلى أن مجموعة «إيكواس» تفضل طريق الحوار والتفاوض السياسي والدبلوماسي، من أجل إنهاء الأزمة الراهنة في النيجر، وأضاف أن «التلويح بالتدخل العسكري في النيجر، من قبل إيكواس، ورقة ضغط على قادة الانقلاب، الذين تعرضوا للعديد من الضغوط السياسية والاقتصادية».

دول تساند الانقلاب على رئيس النيجر

وتابع «آدم» أن هناك بعض الدول التي تساند الانقلابيين في النيجر، كما أن هناك أعداد كبيرة من شعب النيجر تساند الانقلاب، وأوضح أنه «حتى اليوم، كانت هناك تحركات شعبية كبيرة، لملاحظة قرارات إيكواس».

واستكمل أن هناك تباين في الموقف الدولي، بقوله: «ربما دول الغرب اختلفت في الرؤى، لأن في البداية فرنسا وألمانيا أجلت رعاياها من النيجر، لكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك، ولم تصرح بسحب قواتها من النيجر».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم أكثر بالموقف في النيجر، وتحاول أن تبحث عن سبيل للسلام عن طريق التحاور.