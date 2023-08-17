«القاهرة الإخبارية»: «إيكواس» تبحث نشر قوات لمكافحة الإرهاب على حدود النيجر

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس أركان الدفاع في غانا، سيث أموما، قال إن قادة الدفاع فى إيكواس ناقشوا كل الخيارات المتاحة لنشر القوات لمكافحة الإرهاب، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف «أموما» في كلمته خلال اجتماع رؤساء أركان إيكواس في غانا لبحث الأوضاع في النيجر اليوم: «نواصل الجهود لتوفير الدعم الضروري وجمع المهمات في عدة مناطق، لعملية التدخل في النيجر».

وأوضح أن الخيار العسكري هو الأخير لحل الأزمة في النيجر.

نشر قوات احتياطية بالنيجر

وعقد قادة أركان جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، اليوم الخميس، اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة الغانية أكرا، لوضع اللمسات الأخيرة على خطط نشر قوة الاحتياط لاستعادة «النظام الدستوري» في النيجر، بحسب بيان صادر عن المجموعة.