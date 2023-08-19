سفيرة أمريكا تبدأ مهمة وساطة للإفراح عن رئيس النيجر المعزول

وصل وفد من التحالف الاقتصادي لمجموعة دول غرب أفريقيا «إيكواس»، إلى جمهورية النيجر، قبل قليل، للمطالبة بالإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم، الذي تمت الإطاحة به بعد استيلاء مجموعة من الضباط على الحكم نهاية شهر يوليو الماضي، وسط استنكار دولي لهذا التصرف.

مطالبات الإفراج عن الرئيس المعزول

وذكرت فضائية «العربية» الإخبارية، في تقرير لها مساء اليوم السبت، أنه من المقرر أن يلتقي وفد مجموعة «إيكواس» مع رئيس المجلس العسكري، ورئيس الحكومة، للمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم، في الوقت الذي من المقرر أن يصل فيه مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية إلى العاصمة نيامي، في النيجر، من أجل محاولة إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

تعليق الخارجية الأمريكية

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، عن وصول سفيرة الولايات المتحدة الجديدة إلى نيامي، في مهمة لدفع جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الطاحنة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وأشار البيان إلى أن السفيرة الأمريكية لن أوراق اعتمادها رسمياً في الوقت الراهن، وأن وصولها إلى نيامي لا يعني أي تغيير في سياسة واشنطن تجاه النيجر، أو الأزمة السياسية الراهنة، وسط محاولات من واشنطن للحفاظ على النظام الدستوري في النيجر.