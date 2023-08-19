البنك الزراعي المصري: 3.5 مليار جنيه حجم التمويلات الموقعة مع «تنمية المشروعات»

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، حرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والأنشطة الإنتاجية فى نطاق محافظة الفيوم بتسهيلات وفوائد ميسرة، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية وتوفير فرص العمل للشباب لتوفير سبل الحياة الكريمة لسكان الريف.

وأوضح أن البنك الزراعى المصرى يلعب دوراً كبيراً فى تحقيق التنمية بمحافظة الفيوم ووجوده أصبح ظاهراً ومؤثراً فى كافة أنحاء المحافظة من خلال شبكة فروع قوامها 45 فرعاً منتشرة فى ربوع المحافظة، مؤكداً أن حجم محفظة القروض بالفيوم بلغ أكثر من مليار و561 مليون جنيه، منها نحو 985 مليون جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تتضمن القروض الزراعية وقروض تنمية الثروة الحيوانية بهدف تحقيق التنمية على أرض المحافظة وتحسين مستوى معيشة أبنائها.

وأشاد رئيس البنك الزراعى المصرى بحجم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تعتبر نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطنى، موضحاً أن قيمة العقود التمويلية التى أُبرمت بين البنك والجهاز بلغت حتى الآن نحو 3٫583 مليار جنيه، تم الاستفادة منها بالكامل فى تمويل نحو 160 ألف عميل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى مختلف القطاعات.

وأضاف أن هذه القروض أسهمت بشكل كبير فى دعم وتنمية المجتمعات الريفية، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً توقيع عقد تمويل جديد بين الجانبين قدره 60 مليون جنيه لدعم مشروعات المرأة متناهية الصغر فى إطار «مبادرة تنمية الأسرة المصرية».