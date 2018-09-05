قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه يتم عمل دراسة جدوى مع الشباب للتأكد من جديتهم قبل تنفيذ مشروعاتهم، موضحًا أن إجراءات المشروعات متناهية الصغر بسيطة جدًا، حيث تنتهي في 5 أيام.

وأضاف "المغربي" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن إجراءات المشروعات الصغيرة تنتهي في شهر، وإجراءات المشروعات المتوسطة من 6 إلى 8 أسابيع، موضحًا أن حجم المحفظة النقدية للقروض وصل إلى 12 مليار جنيه تمويل، وأن نسبة التعثر بين الشباب الحاصلين على القروض 1%.

وأشار إلى أن الصعيد الأكثر إقبالًا على مبادرات البنك، وسوهاج الأكثر إقبالًا، مؤكدًا محاولتهم تقليل الإجراءات على العميل، والعمل على تفعيل الخدمات الرقمية لتوفير خدمة أفضل.