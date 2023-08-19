حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة كمية من الحشيش في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائهم بدائرة قسم شرطة المرج، كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 1200 كيلوجرام

وترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1200 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.

العقوبة القانونية للاتجار بالمخدرات

وقال المحامي حمدي العربي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من سولت له نفسه بالترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

وأوضح أن المادة 39 من قانون العقوبات تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص جرى ضبطه في أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.