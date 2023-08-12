حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسويس.. اعرف العقوبة القانونية

قررت جهات التحقيق تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، بعدما تم ضبطه بحوزته كمية لمخدر الهيدرو، وزنت 100 كيلو جرام، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس، وكلفت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرية أمن السويس، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو، وزنت 100 كيلو جرام، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي أحمد علي، الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف الخبير القانوني أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.