حبس مسجل خطر لحيازته مخدرات بـ50 ألف جنيه في الشرقية

أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بغرض الاتجار قدرت بـ50 ألف جنيه تقريباً بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها.

مخدرات وبندقية خرطوش

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كشفت التحريات قيام المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر حال تواجده بدائرة المركز، وضبط بحوزته «بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات – كمية لمخدر الهيروين – دراجة نارية».

المتهم يعترف بتجارته الآثمة

وخضع المتهم لجلسة تحقيقات حول الواقعة، واعترف بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازته السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والدراجة النارية لسهولة تنقلاته لترويج تجارته غير المشروعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ50 ألف جنيه.