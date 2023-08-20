«حكايات الخير في مصر».. احتفال «مساء dmc» باليوم العالمي للعمل الإنسان

احتفى برنامج «مساء dmc» باليوم العالمي للعمل الإنساني من خلال حكايات من أعمال الخير في مصر، وأبرزها صفحة الفيسبوك «أطفال مفقودة» المستمرة في عملها منذ حوالي 8 سنوات، ليشير تقرير مصور للبرنامج إلى الفكرة الأساسية لهذا العمل: «أطفال مفقودة بتقول فيه فايدة واللي راح ممكن يرجع.. الصفحة اللي عملتها رجعت آلاف المفقودين».

أعمال أخرى للخير وأوجه عديدية للعمل الإنساني

كما استعرض التقرير أعمال أخرى للخير والعمل الإنساني في مصر متعدد الأوجه والذي يحرص أهلها على المشاركة فيه بأبسط المساعدات كلما حانت الفرصة.

وصلوا لمرحلة أكل رخام من شدة الجوع

ووفقا لتقرير «مساء dmc»، يؤسس مجموعة من الشباب عملا خيريا يهدف إلى إطعام الحيوانات التي وصل الجوع ببعضها أن تأكل من الرخام، «الحيوانات دي محتاجه تشرب.. محتاجه تاكل.. زينا بالظبط».