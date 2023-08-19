جهود الهلال الأحمر في العمل الإنساني.. يد تضمد الجروح وأخرى تروي العطش

خلية عمل تسير في كل اتجاه، ملحمة بطولية سيذكرها التاريخ على أرض مصر، قامت بها عناصر الهلال الأحمر المصري خلال الآونة الاخيرة وما شهدته من أحداث، بقوافلها الطبية في المحافظات ونصائحها المستمرة للمواطينن، وخدماتها المستمرة للرعايا السودانيين والمصريين العائدين من السودان بعد الأحداث هناك، إذ يعملون على قدم وساق، يرتدون زيا موحدا، ويسيرون في كل اتجاه، وترصد «الوطن» جهود الهلال الأحمر المصري خلال الآونة الماضية في اليوم العالمي للعمل الإنساني.

جهود الهلال الأحمر

يد تضمد الجراح وأخرى تروي العطش، هكذا كان يعمل الهلال الأحمر المصري خلال الآونة الماضية، يسابق رجال الهلال الأحمر الزمن لتقديم الرعاية الطبية والنفسية والدعم اللوجيستي لكل من يحتاجه، ولعل الدور الأبرز لهم كان مع الرعايا المصريين القادمين من السودان بعد إجلائهم، كعادتهم دائمًا في الشدائد والأزمات، وعلى مدار الآونة الماضية تواجدوا في معبر أرقين ومعبر قسطل من أجل التسهيل على المصريين للعودة إلى منازلهم سالمين آمنين.

ليس هذا فحسب، بل على صعيد آخر كان الهلال الأحمر المصري يتعاون بالقوافل الطبية المختلفة بالمحافظات، لتقديم كافة الخدمات المتميزة وتوقيع الكشف الطبي والعلاج بالمجان في تخصصات مختلفة، على سبيل المثال لاقافلة الطبية بالمنوفية يونيو الماضي من اجل عمال منظومة النظافة، حرصا على صحة البسطاء وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم تقديرا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع.

أما على سبيل التوعية، فكان للهلال الأحمر المصري دور كبير في ذلك طوال الوقت، إذ كان ينشر طوال الوقت عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نصائح طبية للمواطنين، مثل نصائح لكبار السن في مواجهة الموجة الحارة، وتحذر من عوامل زيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد، وأسباب كسور العظام.

قرينة الرئيس تشيد بالهلال الأحمر المصري

ذلك الدور العظيم والأمور المجانية التي يقوم بها الهلال الاحمر المصري، دفع السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس أن تقول عنه: «سعدت بزيارة غرفه عمليات الهلال الأحمر المصري والاستماع لشرح توضيحي شامل للدور الإنساني والوطني الفريد لهذه الجمعية التي تستحق كل الشكر والاحترام والتقدير».

وتابعت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لمست الإنسانية في أعظم صورها، بجهود متطوعين مخلصين، إنني أحيي القائمين على هذا الكيان، وأوجه الشكر والتقدير لكل المتطوعين».

مصريون يشيدون بالهلال الأحمر المصري

إشادات واسع قالها المصريون في حق الهلال الأحمر المصري في كل مكان، ولعل أبرز تلك الكامت ما قالها العائدون الذين تم إجلاؤهم في حق الهلال الأحمر المصري، والذي وقف أعضاؤه بجانبهم منذ قدومهم إلى المعبر وحتى توصيلهم إلى محطة القطار في كركر للعودة لبيوتهم، «ماسبوناش بصراحة أكل وشرب ونوم، وكانو بيطمنوا علينا ويوفرولنا الحمامات والنضافة وحتى الموبايلات والشحن عشان نكلم أسرنا، هم اللي مخلينا عارفين نقضي الوقت ده لحد ما هنروح، وحتى قالولنا لو محتاجين فلوس عنينا ليكم، وكل ده بابتسامة ووجه بشوش وبدون تأفف ولكما كلل، عشان كدة بنشكرهم على كل الجهود الكبيرة دي».