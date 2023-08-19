في اليوم العالمي للعمل الإنساني.. أبرز مواقف شهامة المصريين في الخارج

يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني بالتوازي من الذكرى السنوية العشرين للهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد بالعراق، وذلك لإظهار الالتزام الراسخ للأمم المتحدة بتقديم المساعدة للمجتمعات، حيث أظهر الكثير من أبناء مصر في الخارج بطولات وتضحيات في الدول التي يعيشون فيها.

والعاملون في المجال الإنساني ليس لهم غاية سوى إنقاذ الأرواح وحمايتها وتوفير المستلزمات الأساسية للحياة، فهم يقفون جنبا إلى جنب مع أبناء المجتمعات التي يخدمونها ويجلبون لهم الأمل.

وفي 19 أغسطس من كل عام يجتمع العالم لتكريم العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم الذين يسعون جاهدين لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة بغض النظر عن الخطر أو المشقة، فالعاملون في المجال الإنساني يغامرون في عمق المناطق المنكوبة وعلى الخطوط الأمامية للنزاع سعيا لإنقاذ الأشخاص ومساعدة المحتاجين وحمايتهم.

بطولة صبي مصري تنقذ 51 طالبا إيطاليا من الموت

المصري رامي شحاتة، البالغ من العمر 13 عاما، في عام 2019 أبلغ الشرطة بأنه وزملاؤه في المدرسة المتوسطة تعرضوا للخطف من قبل سائق حافلتهم، وفقا لصحيفة «لاريبابليكا» الإيطالية.

وأوقف مسؤولو إنفاذ القانون الحافلة قرب مدينة ميلانو الإيطالية، وحرروا 51 طفلا ومرافقيهم قبل أن يشعل السائق النار في الحافلة، حيث قوبلت بطولة رامي شحاتة بإشادة، لمساعدته في إنقاذ حياة زملائه باتصاله بالسلطات بهاتف استطاع أن يخبئه بعدما جمع السائق هواتف التلاميذ.

شاب مصري ينقذ سيدة إيطالية من الموت بعد حريق سيارتها

كان علاء سليمان صاحب الـ38 عاما، مصري مقيم في إيطاليا، عائدا من عمله وسمع صوت اصطدام في الشارع، الأمر الذي جعله يسرع على الفور لمعرفة ما يحدث: «أنا مرة كنت راجع من الشغل الساعة 12 بالليل وسمعت صوت حاجة بتتخبط، نزلت على طول علشان أشوف في إيه»، بحسب حديث سابق لـ«الوطن».

عندما خرج صاحب الـ38 عاما إلى الشارع فوجئ بوجود سيارة يخرج منها دخان بعد اصطدامها في إحدى الأشجار، حيث أسرع على الفور ليرى من بداخلها، إذ وجد سيدة إيطالية في حالة إغماء وفقدان الوعي: «بعد ما نزلت في الشارع لقيت السيدة الإيطالية موجوده في العربية، وكان مغمي عليها، بعدين ربنا ألهمني وقومت فتحت الباب بتاع العربية ولقيتها مغمي عليها ووشها فيه جروح وفكرت إنها اتوفت».

تمكن «علاء» من إخراج السيدة الإيطالية من السيارة وطلب الإسعاف وأخبر الشرطة الإيطالية بالواقعة ليفاجأ في اليوم التالي بوجود أسمه في كل الصحف الإيطالية تقديرا له على الجهد الذي بذله من أجل إنقاذ السيدة: «أنا تاني يوم لقيت كل الصحف بتتصل بيا عشان تسجل معايا وينشروا اسمي وازاي المصريين عنده شجاعة في كل مكان».

المستشار النمساوي يكرم طفللا مصريا ويهديه درع «شخصية العام»

وفي مارس 2020 دشن الطفل المصري ميسرة مقلد مبادرة لمساعدة كبار السن بمدينة فيينا لتلبية احتياجاتهم خلال مواجهة فيروس كورونا، وانتشرت فكرته سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليساهم رفقة 3 من زملائه في توفير متطلبات المئات من المسنين على مدار شهور.

واستقبل المستشار النمساوي، الطفل ميسرة، وقدم إليه درع «شخصية العام» بالنمسا، إذ كان برفقته والده محمود مقلد.

كما تم تكريم الشاب المصري إسلام العشيري، الذي أنقذ العشرات من المصريين والعرب خلال الأحداث في أوكرانيا، من قبل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مشيدة بجهوده الكبيرة، ضمن مبادرة «خلينا سند لبعض»، والتي تبرز شهامة المصريين.

درع وزارة الهجرة لـ«إسلام» لإنقاذه المدنيين في أوكرانيا

من ناحيته، أوضح إسلام العشيري، أنه فخور بتقدير الدولة المصرية لما قام به، برغم أنه تحرك بدافع الإنسانية، حيث أن رحلة الإنقاذ كانت تستوجب قيادة السيارة في طرق وعرة، لرحلة قد تستغرق يومين وثلاثة أيام وأحيانا أسبوع لإنقاذ عدد كبير من الأشقاء العرب والمصريين وجنسيات أخرى، في مدن سومي وخاركيف ونيكولايف وخيرسون وغيرهم.