أسطول بري من قطارات السكة الحديدية، يصل كافة أنحاء الجمهورية ببعضها على مدار الساعة، ويوفر الراحة والأمان لركابه، لذا تكون مواعيد القطارات اليوم الأحد 20-8-2023، مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الأحد، محل اهتمام كثيرين.

مواعيد القطارات اليوم الأحد

وتستعرض «الوطن» مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات والعكس اليوم الأحد 20-8-2023، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء التي جاءت وفق ما هو معلن من الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

مواعيد القطارات اليوم على خط «القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد»

1- قطار رقم 593 القاهرة - السويس مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 05.00 صباحًا.

2- قطار رقم 945 القاهرة - بورسعيد مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 06.10 صباحًا.

3- قطار رقم 185 سوهاج - بورسعيد مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08.40 صباحًا.

4- قطار رقم 971 سوهاج - بورسعيد موعد قيامه الساعة 13.45 ظهرًا.

5- قطار رقم 955 القاهرة - بورسعيد مختلط «مكيف- مميز»، موعد قيامه الساعة 14.40 ظهرًا.

6- قطار رقم 959 القاهرة - الإسماعيلية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 17.40 مساءً.

7- قطار رقم 946 الإسماعيلية - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 05.00 صباحًا.

8- قطار رقم 952 بورسعيد - القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 06.50 صباحًا.

9- قطار رقم 186 بورسعيد - سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

10- قطار رقم 970 بورسعيد - سوهاج موعد قيامه الساعة 11.15 صباحًا.

11- قطار رقم 956 بورسعيد - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرًا.

مواعيد القطارات اليوم على خط «الإسكندرية - القاهرة»

1- قطار رقم 902 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

2- قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحًا.

3- قطار رقم 904 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

4- قطار رقم 900 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

5- قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

6- قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 1:00 ظهرًا.

7- قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

8- قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

9- قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:30 مساءً.

10- قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 3:40 مساءً.

11- قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان موعد قيامه الساعة 5:00 مساءً.

12- قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 5:20 مساءً.

13- قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.

14- قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

15- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساءً.

16- قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساءً.

17- قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط «القاهرة - الإسكندرية»

وجات مواعيد القطارات اليوم بخط القاهرة الإسكندرية على النحو التالي:

1- قطار رقم 119 القاهرة - الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحًا.

2- قطار رقم 903 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

3- قطار رقم 905 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

4- قطار رقم 901 القاهرة - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

5- قطار رقم 1109 الفيوم- الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحًا.

6- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

7- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

8- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

9- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2:25 ظهرًا.

10- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

11- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3:20 عصرًا.

12- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4:00 مساءً.

13- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.

14- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.

15- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.

16- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:15 مساءً.

17- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط «المنصورة - دمياط - القاهرة»

1- قطار رقم 948 المنصورة - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 05.35 صباحًا.

2- قطار رقم 1914 المنصورة - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 06.25 صباحًا.

3- قطار رقم 334 المنصورة - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 07.10 صباحًا.

4- قطار رقم 964 دمياط - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 07.35 صباحًا.

5- قطار رقم 1916 المنصورة - القاهرة، موعد قيامه الساعة 08.30 صباحًا.

6- قطار رقم 966 دمياط - القاهرة، موعد قيامه الساعة 15.07 عصرًا.

7- قطار رقم 994 دمياط - القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 17.45 مساءً.

8- قطار رقم 941 القاهرة - دمياط مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 05.15 صباحًا.

9- قطار رقم 965 القاهرة - دمياط مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 07.20 صباحًا.

10- قطار رقم 949 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرًا.

11- قطار رقم 341 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرًا.

12- قطار رقم 1915 القاهرة - المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 15.10 عصرًا.

13- قطار رقم 1917 القاهرة - المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 مساءً.

14- قطار رقم 969 القاهرة - دمياط مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 19.20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط «بورسعيد - سوهاج»

1- قطار رقم 186 بورسعيد - سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:30 ظهرًا.

2- قطار رقم 970 بورسعيد - سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 02:00 ظهرًا.

3- قطار رقم 990 القاهرة - سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 04:00 مساءً.

4- قطار رقم 872 القاهرة - أسيوط، موعد قيامه الساعة 05:45 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خطوط القاهرة والوجه القبلي

1- قطار رقم 1902 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

2- قطار رقم 934 الإسكندرية - الأقصر VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:10 بعد منتصف الليل.

3- قطار رقم 978 القاهرة - أسيوط VIP، موعد قيامه الساعة 06:30 صباحًا.

4- قطار رقم 980 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 08:00 صباحًا.

5- قطار رقم 2010 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا.

6- قطار رقم 982 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا.

7- قطار رقم 986 القاهرة - الأقصر، موعد قيامه الساعة 01:00 ظهرًا.

مواعيد القطارات اليوم على خط «أسوان - القاهرة - الإسكندرية»

1- قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:00 مساءً.

2- قطار رقم 2014 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:00 مساءً.

3- قطار رقم 976 القاهرة - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:30 مساءً.

4- قطار رقم 996 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 مساءً.

5- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 11:00 مساءً.

6- قطار رقم 890 القاهرة - سوهاج، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

7- قطار رقم 977 الأقصر - القاهرة، موعد قيامه الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

8- قطار رقم 83 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.

9- قطار رقم 1903 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 01.05 صباحًا.

10- قطار رقم 87 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 01.15 صباحًا.

11- قطار رقم 185 سوهاج - بورسعيد مختلط «مكيف- مميز»، موعد قيامه الساعة 01.40 صباحًا.

12- قطار رقم 2009 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 02.05 صباحًا.

13- قطار رقم 871 أسيوط - القاهرة، موعد قيامه الساعة 03.15 صباحًا.

مواعيد القطارات اليوم على خط «أسوان - القاهرة»

1- قطار رقم 85 أسوان - القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 04:10 صباحًا.

2- قطار رقم 997 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 04:35 صباحًا.

3- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 05:45 صباحًا.

4- قطار رقم 989 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 06:40 صباحًا.

5- قطار رقم 971 سوهاج - بورسعيد، موعد قيامه من القاهرة الساعة 07:05 صباحًا.

6- قطار رقم 991 سوهاج - القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:20 صباحًا.

7- قطار رقم 987 الأقصر - القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

8- قطار رقم 891 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا.

9- قطار رقم 983 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 04:20 مساءً.

10- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 05:15 مساءً.

11- قطار رقم 2013 أسوان - القاهرة، موعد قيامه الساعة 10:10 مساءً.

12- قطار رقم 2007 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:20 مساءً.

13- قطار رقم 2015 أسوان - القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.