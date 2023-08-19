جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية في صيف 2023.. احجز مقعدك

يعد جدول مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية، أحد أهم اهتمامات المواطنين في الوقت الراهن تزامنا مع مصيف 2023، حيث يأملون قضاء المصيف في الإسكندرية للاستمتاع بالأجواء الساحرة ونسمات الهواء النقية، ترصد «الوطن» مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وفقاً لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

جدول مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية

- تبدأ مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية من الساعة 6.00 صباحا عبر قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية.

- ينطلق القطار الثاني في الساعة 9.00 صباحا، رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر.

- ثم قطار الساعة 10.00 صباحا الذي يحمل رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية.

- وتتمثل القطارات من القاهرة للإسكندرية وقت الظهيرة في الساعة 12.30 ظهرا، ويحمل رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية.

- وفي الساعة 14.00 ظهرا، قطار من القاهرة الإسكندرية رقم 917 مكيف مباشر

- وفي الساعة 15.35 عصرا، قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية.

- وفي الساعة 17.00 عصرا، قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر.

- ثم الساعة 17:10 عصرا، قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية.

- وينطلق قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية «روسي»، الساعة 17.20 عصرا.

جدول مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية الليلية

- ويبدأ جدول مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية الليلية في الساعة 18.00 مساء، قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية.

- وفي الساعة 19:00 مساء، قطار من القاهرة الإسكندرية رقم 921 مكيف.

- وتختتم مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية في الساعة 20.15 مساء، عبر قطار رقم 931 مكيف من القاهرة الإسكندرية.