تعتبر مواعيد القطارات الإسباني المتجهة من أسوان إلى القاهرة والعكس، محط اهتمام عدد كبير من المسافرين، وذلك بعد تطور وتحسين منظومة السكك الحديدية في البلاد، وإطلاق 14 رحلة يوميًا على هذا الخط، مما يوفر خيارات متنوعة للمسافرين بين العاصمة ومدينة أسوان.

مواعيد القطارات الإسباني المتجهة من أسوان إلى القاهرة والعكس

تأتي هذه الخدمة كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحسين وتطوير قطاع النقل العام، وتعزيز استدامة وسائل النقل الحديثة في البلاد، وجرى استحداث عربات قطارات إسبانية حديثة، توفر راحة وجودة ممتازة للمسافرين على طول هذا الخط.

وتنشر «الوطن» فيما يلي، أحدث مواعيد القطارات الإسباني المتجهة من أسوان إلى القاهرة والعكس، إذ يجري تشغيل قطارات مكيفة بانتظام على مدار اليوم، وفق بيان هيئة السكك الحديدية.

وتتنوع مواعيد القطارات الإسباني المتجهة من أسوان إلى القاهرة والعكس، بين الرحلات السريعة والعادية، مما يتيح للمسافرين اختيار الوقت المناسب وفقًا لجدول أعمالهم واحتياجاتهم الشخصية.

قطار رقم 2011 مكيف (سريع)

- مغادرة أسوان في الساعة 5:15 صباحًا، ووصول القاهرة في الساعة 6:00 مساءً، ويتوقف في 15 محطة.

قطار رقم 983 مكيف

- مغادرة أسوان في الساعة 7:30 صباحًا،وصول القاهرة في الساعة 9:40 مساءً، يتوقف في 30 محطة.

قطار رقم 2013 مكيف (سريع)

مغادرة أسوان في الساعة 2:30 مساءً، وصول القاهرة في الساعة 3:05 صباحًا، ويتوقف في 13 محطة.

قطار رقم 1903 مكيف

مغادرة أسوان في الساعة 5:00 مساءً، وصول القاهرة في الساعة 5:50 صباحًا، يتوقف في 17 محطة.

قطار رقم 997 مكيف (لرجال الأعمال)

مغادرة أسوان في الساعة 8:45 مساءً، وصول القاهرة في الساعة 9:50 صباحًا، ويتوقف في 14 محطة.

قطار رقم 89 مكيف (أسوان إلى الإسكندرية)

مغادرة أسوان في الساعة 9:05 مساءً، مغادرة القاهرة في الساعة 11:15 صباحًا، وصول الإسكندرية في الساعة 1:55 مساءً، ويتوقف في 36 محطة.

مواعيد قطارات الوجه البحري من القاهرة إلى أسوان

- قطار رقم 2010 مكيف (سريع)

مغادرة القاهرة في الساعة 10:00 صباحًا، وصول أسوان في الساعة 10:55 مساءً، ويتوقف في 14 محطة.

قطار رقم 982 مكيف

مغادرة القاهرة في الساعة 12:00 مساءً، ووصول أسوان في الساعة 2:25 صباحًا، يتوقف في 31 محطة.

قطار رقم 2012 مكيف (سريع)

مغادرة القاهرة في الساعة 5:30 مساءً، وصول أسوان في الساعة 6:30 صباحًا.