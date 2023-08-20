هل يستطيع الذكاء الاصطناعي الكشف عن مرض السكر من خلال فحص العيون؟

العديد من الوظائف تدخل بها الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة، حتى وصل إلى الوظائف المختلفة في الصحة، إذ أصبح بإمكانه اكتشاف مضاعفات مرض السكر عن طريق فحص عيون المريض.

تعديل معدات فحص البصريات للكشف عن اعتلال الأعصاب المحيطة بمرض السكر قام به باحثون من جامعتي ليفربول ومانشستر، ومع هذا التعديل يمتلك الذكاء الاصطناعي قدرة على التنبؤ بالضرر المستقبلي أو مضاعفات المرض وفق ما نشرته مجلة «ديلي ميل».

الأعصاب الموجودة في مقدمة العين تعكس في الواقع تلف الأعصاب في أماكن أخرى من الجسم، وفق ما ذكره أحد الباحثين في جامعة ليفربول، وخاصة DPN، المعروف بأنه أحد المضاعفات الرئيسية لمرض السكري والسبب الأول لبتر الأطراف لدى مرضى السكري.

الذكاء الاصطناعي يكشف عن مضاعفات مرض السكر

وعند ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى إتلاف الأعصاب، وعن طريق مضاعفات مرض السكري ترسَل رسائل من الدماغ والحبل الشوكي إلى باقي أجزاء الجسد، أما استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن مضاعفات مرض السكر، يتم من خلال صورة قياسات للأعصاب لاكتشاف تلفها والتنبؤ فعليا بمن سيطوره.

الذكاء الاصطناعي جانب مهم في جميع أنظمة الرعاية الصحية، لكنه سيحتاج إلى مزيد من التطوير قبل اعتماده على نطاق واسع، على حد تعبير أحد الباحثين في جامعة ليفربول.

الذكاء الاصطناعي يسير بتعليمات من العنصر البشري

وتعليقا على ذلك، قال خالد يسري، استشاري أدوات الذكاء الاصطناعي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه مهما كان تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا يستطيع أن يقدم أي خدمة دون تعليمات من العنصر البشري، خاصة عند إرفاق المعلومات والبيانات عن المرض المستهدف الكشف عنه.