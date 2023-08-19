«معلومات الوزراء»: 57% من المواطنين في 18 دولة قلقين من الذكاء الاصطناعي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير حول مدى تأثير الذكاء الاصطناعى على الوظائف فى المستقبل، حيث أصبح هو لغة العصر فى مجال التكنولوجيا ففى السنوات الأخيرة استخدم الذكاء الاصطناعى فى العديد من الشركات ، بل أصبح جزء مهم وأساسى فيها، ومن أبرز الوظائف التى استخدم فيهاالذكاء الاصطناعى وظائف خدمة العملاء وتسويق المحتوى وتحسين محركات البحث، لذا يتوقع الخبراء أن ثورة الذكاءالاصطناعى يمكنهاأن تحل محل العديد من الوظائف فى المستقبل ،وقامت إحدى الشركات بإجراءاستطلاع رأى للمواطنين فى 18 دولة حول العالم للتعرف على رؤيتهم حول تأثيرالذكاءالاصطناعى على الوظائف وجاءت النتائج كالتالى،

استطلاع رأى فى 18 دولة

وأشار الاستطلاع إلى أن 57% من المواطنين فى 18 دولة حول العالم أعربوا عن قلقهم من أن يحل الذكاء الاصطناعى محل العديد من الوظائف مقابل 43% أكدوا عدم قلقهم.

76% من المواطنين ارتفعت نسبة القلق من أن يحل الذكاء الاصطناعى محل العديد من الوظائف منهم مواطنى الهند يليهم مواطنو الامارات العربية المتحدة بنسبة 70% ثم أندونيسيا بنسبة 69% واسبانيا 67%

الدنماركيين أقل قلقا

34% من الدنماركيين هم أقل المبحوثين بالعينة قلقا من أن يحل الذكاء الاصطناعى محل العديد من الوظائف، يليهم مواطنو السويد بنسبة 41% ثم ألمانيا بنسبة 47%

وأشار التقرير إلى نسبة القلق فى عدد من الدول أن يحل الذكاء محل العديد من الوظائف ومنها، السويد 41%، المانيا 47%، المملكة المتحدة 48%، أمريكا 54%، الصين 55%، هونج كونج 55%، كندا 56%، ايطاليا59% ،بولندا 61%، سنغافورة 62%، استراليا 63%، فرنسا 65%.